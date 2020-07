“Il M5s alleato di Salvini avrebbe votato mille volte per salvarlo”, dice l'ex grillino Paragone

Il Senato vota sul caso Salvini-Open Arms. A Palazzo Madama inizia la discussione sull'autorizzazione a procedere in giudizio per il segretario della Lega per i fatti relativi alla nave della ong spagnola al tempo in cui era ministro dell'Interno. Fuori dall'Aula – chiamata a decidere se confermare o meno la decisione della giunta delle elezioni che a maggio votò contro l'autorizzazione a procedere – l'ex grillino Gianluigi Paragone, ora leader del nuovo partito sovranista Italexit, dice che negherà il processo: “Il governo attuale ha fretta di cancellare ciò che ha fatto il governo precedente. Il M5s, che è il partito che più ha cambiato opinioni, se fosse stato ancora alleato con Salvini avrebbe interessato Rousseau, avrebbe fatto mille riunione per salvarlo. La gente fuori mica è scema”.