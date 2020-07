“Sull'immigrazione il Pd si fa dettare l'agenda dal M5s”. L'attacco di Della Vedova

Quello delle migrazioni “sarà un problema con il quale dovremo convivere”, ha detto in un ciclo di interviste a SkyTg24 il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. “Dobbiamo puntare al coinvolgimento dell'Unione europea e l'Italia ha smesso di parlarne. Va posta un questione di diritto, noi dall'Europa per i migranti non dobbiamo pretendere solo soldi e risorse ma dobbiamo cambiare il quadro giuridico: non è più tollerabile, dal punto di vista del diritto europeo e dei diritti umani, che chi arriva in Italia sia un problema dell'Italia. Arrivano a Lampedusa perché ritengono di sbarcare in Europa, quindi deve diventare un problema europeo. Questo vale per il governo, che deve porre la questione, ma vale ancora di più per Salvini e l'opposizione, perché i peggiori nemici dell'Italia sui migranti sono i migliori amici di Salvini”.

Sulle migrazioni il Pd non può parlare perché non ha abolito i decreti Sicurezza di Salvini

“Trovo intollerabile che il Pd prenda parola sulle migrazioni. Il Pd deve decidere se è un tema che riguarda la sopravvivenza della maggioranza e allora si aboliscano i decreti sicurezza, che sono ancora lì come li aveva fatti Salvini e non sono state fatte neanche le modifiche indicate dalla presidenza della Repubblica, ma anche sulla Libia hanno votato a favore. Allora se si tengono i decreti sicurezza secondo me non dovrebbero parlare, se parlano si ricordino che sono una forza decisiva della maggioranza che si fa dettare l'agenda su tutto dal M5s e se vogliono dettino l'agenda su questo. Il M5s stava con Salvini e non ha cambiato idea sui migranti, il Pd stava contro Salvini e oggi nei fatti accetta le politiche di Salvini. O cambiano le cose oppure stanno zitti, non si può avere buona coscienza a buon mercato”.