Ridiamo fiducia all’Italia

Nella giornata di oggi, con il presidente di Leonardo Luciano Carta, l'ex presidente della Camera Luciano Violante ha inviato al presidente della Repubblica un “manifesto per la fiducia”, con il quale provare a indirizzare tutte le energie della classe dirigente del nostro paese per una ricostruzione dell'Italia all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Di seguito, il testo del manifesto, con i sottoscrittori. Nelle pagine successive, alcuni contributi sul tema.

Manifesto sulla fiducia. L’obbiettivo della “ripresa” per la terza fase del dopo-Covid deve costituire un momento di svolta nella vita della Repubblica, sostenuta da una spinta anche ideale che valorizzi le nostre capacità di innovare e che dia perciò obbiettivi strategici all’intero Paese. Bisogna riprendere a parlare di futuro non come astratta aspirazione, ma come realtà da costruire, come mondo verso cui dirigere le nostre speranze. Una svolta così profonda ha bisogno di un cambiamento culturale. Occorrono fiducia e risultati. Senza fiducia anche le più grandi esperienze umane si impoveriscono. Senza risultati prevalgono i labirinti delle procedure. Un nuovo atteggiamento culturale, non potrà che giovare all’intero Paese. Molta parte della legislazione appare ancora oggi ispirata al criterio dell’indifferenza per il risultato e del sospetto nei confronti dei cittadini comuni, delle imprese e di chi lavora nella pubblica amministrazione. Derivano obblighi della pubblica amministrazione al controllo dei numerosi e non sempre necessari passaggi procedurali che penalizzano il conseguimento del risultato. Deriva l’incertezza sui confini delle responsabilità penali, amministrative, contabili e civili. Diventa difficile costruire, riformare, produrre, autorizzare. La pubblica amministrazione deve soprattutto costruire opere; se non è messa in condizione di costruire opere, le procedure diventano irrilevanti. Molti si interrogano sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni politiche; ma la fiducia si nutre di reciprocità. È difficile nutrire fiducia nei confronti di chi manifesta sfiducia. La fiducia reciproca rafforza i legami sociali, consente l’adozione di comportamenti cooperativi, costruisce certezze, aiuta il progresso civile. Una legislazione nuova e nuove condotte pubbliche, ispirate ai principi della fiducia e del risultato, possono costituire il motore per il futuro che il Paese attende.

Hanno sottoscritto: Mario Botta, Maria Chiara Carrozza, Ferruccio de Bortoli, Veronica de Romanis, Luciano Floridi, Franco Gallo, Giovanna Iannantuoni, Aurelia Sole, Paola Severino, Antonella Viola