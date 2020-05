La pochade della politica sul dramma della recessione post Covid

Roma. “L’orizzonte è il 2023”, diceva Matteo Renzi collegato sabato in videoconferenza con i suoi colonnelli. “Non faremo nessuna crisi”, spiegava. E addirittura, su Giuseppe Conte, ecco che il capo di Italia viva si spingeva a dire che “fin qui aver avuto un premier non divisivo è stato utile a tutti”. E poi, provocando stupore tra i suoi stessi uomini: “Ho parlato con Conte”. Boom! Ma come? Che fine ha fatto il discorso pronunciato appena qualche settimana fa in Senato?...

