L’insidia della sfida populista: il caso italiano

Il volume Italian Populism and Constitutional Law, pubblicato per i tipi dell’editore Palgrave, si propone di analizzare l’uso che i populisti fanno delle categorie della teoria costituzionale e degli strumenti del diritto costituzionale (per esempio, il referendum). Perché dedicare un volume al rapporto fra populismo e costituzionalismo? E perché concentrare l’attenzione sul caso italiano? Populismo è una delle parole-chiave della discussione pubblica contemporanea: ora è adoperato in chiave polemica (“fare argine al populismo”), ora è apertamente rivendicato (così il presidente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.