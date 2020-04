Mattarella tifa per l’unità nazionale

Nel breve messaggio che Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani per commemorare la Liberazione spicca la rivendicazione della permanenza dello spirito dell’unità nazionale anche nelle fasi di più aspro scontro politico. “Nella nostra democrazia la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei decenni, incrinato l’esigenza di unità del popolo italiano, divenuta essa stessa prerogativa della nostra identità”. L’uso delle parole non è certo casuale: l’identità nazionale è intrinsecamente legata all’unità, non può quindi e non deve essere...

