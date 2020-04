Grande regolarizzazione

Su queste colonne, mercoledì scorso, insieme a Carlo Stagnaro avevamo posto all’attenzione il tema degli immigrati irregolari: 600 mila invisibili senza accesso all’assistenza socio-economica e sfuggenti a qualsiasi prescrizione sanitaria o possibilità di monitoraggio dell’epidemia. Un esercito di fantasmi, pari all’1 per cento della popolazione residente – per intenderci, quanto due città come Venezia e Bari – che non può neppure dare un contributo alla ripartenza dell’attività economica in settori in cui mancheranno lavoratori stagionali provenienti dall’estero. Non a caso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.