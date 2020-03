Non è forse ancora il “cigno nero”, non è forse ancora la fine del mondo, non è forse ancora l’asteroide che ci spazzerà via dalla terra, ok. Ma quando ieri mattina – poche ore prima che arrivasse il solito e tragico bollettino della Protezione civile, solo ieri 475 morti, per un totale di 2.978 decessi – i rendimenti dei titoli di stato italiani, quelli a dieci anni, hanno superato quota 3 per cento e quando lo spread fra i nostri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.