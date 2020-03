Il recupero crediti di Casaleggio batte cassa

La mail, arrivata venerdì sera, prende il parlamentare grillino seccamente per il nome, “ci risulta che non hai ancora versato il contributo per il mantenimento delle piattaforme tecnologiche… Ti preghiamo di effettuare il relativo versamento pari a euro 300,00… Ti ricordiamo inoltre che il contributo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese”. E non sgarrare più. Firmato: “Area Audit”, si presume la struttura recupero crediti di Davide Casaleggio. E insomma mentre tutta Italia usufruisce delle deroghe ai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.