La diplomazia di Giggino 'a Pizzetta

I giornali l'hanno già soprannominata, con poca fantasia, la “pizza della pace” tra Francia e Italia. Dopo il video di Canal Plus che ha provocato la rivolta bipartisan nel nostro paese, e le scuse dell'emittente, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato l'ambasciatore francese a Roma a mangiare una pizza da Sorbillo in piazza Augusto Imperatore. Ma non è l'unica volta che l'ex leader grillino ha indossato i panni del pizzaiolo: l'ha fatto a Pechino nel settembre 2018, a New York (sempre da Sorbillo) esattamente un anno dopo. Ma anche in Sicilia e in Campania, come mossa elettorale.