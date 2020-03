Roma. Che la decisione fosse nell’aria, lo si capiva in effetti già mercoledì mattina. Quando, in un corridoio di Palazzo Madama, il forzista Antonio De Poli istruiva un manipolo di suoi colleghi senatori: “Nel collegio dei questori ci siamo pure posti il problema della disinfestazione: ma per ripulire a fondo tutti i locali, servirebbero 16 o 17 macchine”. Al che Roberto Calderoli, col solito pragmatismo lumbàrd, troncava sul nascere qualsiasi congettura: “Nelle casse della presidenza al momento ci sono 160...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.