Ci si può girare attorno quanto si vuole, si può far finta di non vederlo, si può tentare di negarlo, si può fischiettare pensando ad altro, ci si possono stropicciare gli occhi fingendo di non crederci ma a prescindere da quella che sarà l’evoluzione della gara di wrestling all’interno del governo c’è una nuova geometria che vale la pena di approfondire e che riguarda due leadership di cui si parla poco e che sono però la vera novità di questa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.