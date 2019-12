C’è chi dice di temere che Renzi rompa, ma in realtà tifa perché accada

Roma. La vulgata leghista di Palazzo Madama dice che Roberto Calderoli gliele avesse promesse come regalo di compleanno, a Giancarlo Giorgetti. E invece le firme mancanti per arrivare a quota 64, e potere indire il referendum contro il taglio dei parlamentari, sono arrivate con due giorni di ritardo. “Ma la pressione leghista è stata notevole, in queste ultime ore”, conferma Andrea Cangini, senatore azzurro di area moderata che ha guidato l’operazione. La cinghia di trasmissione è stata la solita: i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.