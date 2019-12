Internet non è solo delle bestie

Sarò un illuso, ma l’emersione esplosiva della gentilezza irriverente, non pretenziosa, insomma il fenomeno delle cosiddette sardine, dice qualcosa anche sul web. Sulla televisione non so, negli ultimi anni sono un consumatore poco informato, spezzoni in rete eccetera. Ma non è solo la prima volta che le piccole virtù di cui parlava ieri nel Corriere Claudio Magris, magari con quel tratto pedagogico civile, ai confini del perbenismo, che un poco irrita, non è solo la prima volta che un po’...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.