Paranoia Lannutti

Roma. Dopo qualche giornata di indignazione per i tweet filonazisti e antisemiti del professore dell’Università di Siena Emanuele Castrucci, il M5s candida alla presidenza della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche uno che fa tweet antisemiti: Elio Lannutti. Il senatore del M5s, che gode di grande stima nel suo partito ed è per questo risultato il più votato nei gruppi parlamentari, è infatti indagato dalla Procura di Roma per diffamazione aggravata dall’odio razziale. L’inchiesta è partita su denuncia della Comunità ebraica...

