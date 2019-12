Il capitalismo non è nemico del clima

Il direttore del Foglio a Tagadà su La7 commenta le immagini dell'arrivo di Greta Thunberg a Lisbona, diretta a Madrid per partecipare al Cop25. “È sbagliato e pericoloso dire che è il capitalismo la causa di tutti mali del clima”, dice Claudio Cerasa. “Ovviamente lo sciacallo non è Greta, sciacallo è chi cerca di utilizzare l'allarmismo e le giuste battaglie contro il riscaldamento globale per attaccare il capitalismo. È chi mette in contrapposizione la possibilità di attenzione maggior all'ambiente con il capitalismo, visto come causa di tutti i mali. È sbagliato: i dati delle Nazioni Unite ci dicono che l'occidente – che in teoria dovrebbe essere ostaggio e vittima dei suoi sensi di colpa –, forse fa poco ma è l'unico che fa qualcosa. Il capitalismo che si integra con un sistema democratico funzionante non è nemico del clima, anzi, è l'unico in grado di migliorare le tecnologie ed essere più sostenibile”.

