Come bacia Travaglio, non bacia nessuno. Il bacio della morte, vogliamo dire. L’ultimo in ordine di tempo, alla sua stella polare Conte, il bis-premier, intervistato in passato con una voluttà che manco Massimo Franco, poi spericolatamente elogiato per aver ammesso “di non avere una soluzione in tasca per tutto”. Ma da allora, sospinto da quei bacetti, Giuseppi s’avanza metodico di disastro in disastro, con i partiti del suo governo che non sanno più come fare a disfarsi di lui e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.