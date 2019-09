Matteo Renzi al Foglio: “Italia viva si ingrandirà ancora di più”

In una lunga intervista-manifesto concessa al Foglio, in edicola domani, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, annuncia che il suo partito presto si ingrandirà: Se guardate le immagini delle prime riunioni di questi giorni, penso a quella di Milano ma non solo, vedrete che quel partito non è un partito del 5%. E a bassa voce nei palazzi della politica lo ammettono tutti: chi con entusiasmo, chi con terrore. Questa nostra casa avrà a breve più di cinquanta parlamentari, centinaia di sindaci, una cinquantina di consiglieri regionali, migliaia di amministratori e soprattutto un sacco di comitati e semplici iscritti. Sarà una rivoluzione”.

Matteo Renzi al Foglio: “Manovra? Quello che potremo fare per evitare

l’aumento delle tasse lo faremo”

L’ex premier spiega anche perché il suo partito farà tutto il possibile per evitare aumento di tasse in questa legislatura.

Italia viva garantisce che nelle manovre di questa legislatura non ci sarà alcun aumento delle tasse? “Il nostro obiettivo è questo, noi abbiamo fatto un partito No Tax. Qualcuno ha fatto il partito No Tav, qualcuno No Tap, noi facciamo il no Tax. Nella mia esperienza di capo di una giunta o di un governo non ho mai alzato una tassa. Oggi non sono più solo, non comando più io. Ma quello che potremo fare per evitare l’aumento delle tasse lo faremo”.

