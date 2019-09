“Record mondiale”. Casaleggio e Di Maio festeggiano il Rousseau-day

Quando gli domandano cosa succederebbe se la piattaforma Rousseau bocciasse il governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio sceglie il no comment. Ha già parlato e detto tutto quello che c'era da dire. Prima mostrandosi in trepidante attesa per l'esito della consultazione (“Vedremo quale sarà il risultato”), poi aggiungendo trionfante: “Abbiamo già vinto, perché tutta Italia e anche il resto del mondo sa che questo governo si formerà grazie al voto di italiani che, iscritti ad una forza politica, possono decidere senza delegare”. Insomma, con buona pace di chi pensa che da Rousseau possa arrivare un ultimo colpo di scena, il governo si formerà.

Poco importa che dalla volontà di poco più di 100 mila persone dipenda il governo che dovrebbe rappresentarne 60 milioni. Poco importa che il M5s abbia già fatto circolare una bozza di programma costringendo i futuri alleati di governo del Pd a precisare che si tratta di una sintesi parziale (pare che al Quirinale non abbiano apprezzato). Poco importa che il MoVimento continui a stravolgere regole istituzionali e a tentare di far prevalere le regole della democrazia digitale su quelle della democrazia parlamentare. La linea è tracciata.

E allora, in maniera paradossale, il vero protagonista della giornata è Davide Casaleggio che, a ora di pranzo, comunica ufficialmente che “alle 13.19 di oggi ci sono state 56.127 votazioni da parte degli iscritti. Era l'attuale record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta che oggi si sta concretizzando. Il Movimento 5 stelle è l'unica forza politica in Italia che fa partecipare i propri iscritti a scelte così importanti per il futuro del nostro Paese”. È record mondiale, la democrazia può attendere.

(Video Francesco Cocco)