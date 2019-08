Inizia la battaglia delle piazze tra M5s e Lega

Era appena finita la riunione di questo pomeriggio dei senatori e dei ministri leghisti con Matteo Salvini, e l’ accoglienza che hanno trovato all’ingresso di Palazzo Madama per il discorso di Giuseppe Conte non è stato molto amichevole: alcune decine di militanti del M5s nelle vicinanze si sono riunite per un sit-in in favore del premier e hanno deciso di sfogare la propria rabbia nei confronti di alcuni dei leader leghisti. Tra questi, il capogruppo Massimiliano Romeo. Cori benevoli, ovviamente, per il grillino Stefano Buffagni.