Il giorno di Conte. Segui la diretta dell'intervento del premier al Senato

È il giorno di Giuseppe Conte. Dopo giorni di attacchi, botta e risposta, accelerazioni e frenate, il presidente del Consiglio interviene al Senato per cercare di fermare il balletto attorno alla crisi di governo. In molti si aspettano che il premier, dopo aver parlato in aula, rassegni le dimissioni. Toccherà quindi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decidere i prossimi passi. Già domani il presidente della Repubblica potrebbe avviare la consultazioni per verificare se esiste, in Parlamento, una maggioranza alternativa a quella gialloverde in grado di sostenere un governo che possa arrivare a fine legislatura o, più probabilmente, ad elezioni anticipate da tenere nel 2020.

Stamattina, intanto, Luigi Di Maio ha pubblicato su Facebook un post per "celebrare” la figura di Conte. “Per fortuna - ha scritto il vicepremier -, quando è nato questo Governo, a me e Alfonso Bonafede venne l’idea di proporre te come Presidente del Consiglio di garanzia tra le due coalizioni. In 14 mesi hai salvato l’Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l’Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree più disagiate del Paese. Qualunque cosa accadrà oggi, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo è stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita. Sei una perla rara, un servitore della Nazione che l’Italia non può perdere. Forza amico mio!”.