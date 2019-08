“Non si può aver paura del voto”. Intervista a Marco Minniti

Roma. “Se il presidente della Repubblica, dopo l’apertura formale della crisi, dovesse valutare che ci sono le condizioni per una maggioranza ampia, di legislatura, che affronti in maniera progressiva la crisi del nostro paese, allora è evidente che il Pd la valuterà”, dice Marco Minniti. Quindi governo Pd-M5s? “Una mera alleanza tra Pd e M5s sarebbe l’arrocco degli sconfitti. L’idea di partire dal voto sulla riduzione del numero dei parlamentari per poi stare a vedere se ‘da cosa nasce cosa’,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.