Bravo Montanari!

Il critico d’arte Tomaso Montanari, che questo giornale ha avuto spesso modo di criticare, per una volta ne ha azzeccata una. E’ successo ieri, con un tweet del critico: “Un tempo il Movimento 5 stelle diceva di difendere la Costituzione. Oggi la calpesta e la disprezza. Gino Strada ha detto che l’alleanza nero-verde tiene insieme ‘fascisti e coglioni’. Io non riesco più a vedere la differenza”. Sul tema dei coglioni, non sappiamo, e lasciamo volentieri la discussione a Gino Strada...

