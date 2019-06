Di Maio e la bolla Fico. Ragioni per cui non esiste un altro grillismo

Roma. Essere o non essere, questo è il problema, tanto più se si è Roberto Fico, presidente della Camera, ex presidente della Vigilanza Rai, ex membro del Direttorio (meccanismo pre partitico a Cinque stelle durato non a lungo, e ora forse in procinto di essere ricostituito sotto altre spoglie). Essere o non essere Roberto Fico, dunque: Fico l’elemento di frontiera istituzionale ma anche l’esponente storico del M5s (area sinistra), dissidente un po’ muto e un po’ pensoso rispetto alla linea...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.