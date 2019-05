L’ozio non paga

Secondo Luigi Di Maio è tutta colpa dell’astensionismo. “La nostra gente si è astenuta perché si aspetta delle risposte”, ha detto il leader (in decadenza) del M5s commentando i risultati impietosi delle elezioni europee. Analisi in parte consolatoria cui andrebbe fatta seguire una domanda: quali risposte si aspetta la gggente? In questo primo anno di governo i grillini hanno investito quasi tutte le energie per realizzare la loro principale promessa elettorale, il reddito di cittadinanza. I dati del voto di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.