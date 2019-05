L'unico merito del M5s è stato quello di far emergere l’homo italicus

Come sulla cima dell’Everest, immagino la lunga fila di ebeti che sceglieranno Giggino, ancora, come capo politico della filiale della Casaleggio & Associati. Non ha il fisico per contrastare il Truce, pazienza. E’ il primo politico meridionale che distribuisce soldi a palate e restituisce sei milioni di voti in un anno? Pazienza. Non convince nemmeno i suoi? Pazienza. E’ e sarà il capo politico, dizione grottesca per un bibitaro al potere, molto peggio della cuoca di Lenin, che almeno sa...

