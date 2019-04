L’ultima quinta colonna di Virginia

Virginia Raggi è uno dei pochi casi di persona che ha subìto l’amputazione di due bracci destri. Prima Raffaele Marra, arrestato e condannato in primo grado per corruzione, e poi Luca Lanzalone, arrestato sempre per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma. Ma niente paura. Ora il suo nuovo tuttofare è Marco Travaglio: suggeritore, avvocato e ufficio stampa. C’è da dire che il direttore del Fatto quotidiano si è conquistato le stellette sul campo, difendendo l’indifendibile. Mentre tutti, anche nel...

