Avversari cercansi

Roma. Peggio di un governo come questo poteva capitare solo un’opposizione come questa. E in effetti, avendole entrambe, all’Italia non può andare molto peggio (anche se non in questi casi è meglio non fare pronostici). Più che popolato da una policromia di partiti, sembra che il Parlamento sia dominato da un monocolore gialloverde a diverse sfumature di sovranismo. Basta scorrere le dichiarazioni delle forze di minoranza per rendersi conto dell’egemonia culturale di M5s e Lega. Nei giorni scorsi Renato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.