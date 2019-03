Civati l’editore

Roma. Pippo Civati ha messo la politica attiva da parte, almeno per un po’. Non per sempre. “Non faccio come quelli che abbandonano per poi tornare subito dopo. No a frasi definitive. Prima o poi tornerò”. Ha aperto una casa editrice, People, e segue il centrosinistra da spettatore. A tratti anche divertito. Alle primarie del 2013 prese quasi 400 mila voti, molti di più – per dire – di Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Certo, a quelle primarie votarono più...

