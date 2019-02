Dopo l'Abruzzo il centrodestra a guida leghista si prepara a festeggiare la vittoria anche nelle regionali in Sardegna. Un risultato che potrebbe rendere ancora più difficile la convivenza al governo tra Matteo Salvini e il M5s. I dati ufficiali verranno comunicati in forma aggregata. I Comuni che hanno fino a dieci sezioni comunicheranno i risultati solo dopo aver concluso lo spoglio del 100 per cento delle stesse, quelli tra 11 e 30 sezioni comunicheranno il primo dato quando sarà raggiunto il 50 per cento dello spoglio, mentre per i centri dalle 30 sezioni in su i dati arriveranno ad ogni 25 per cento dello scrutinio. Servirà del tempo, quindi, per capire chi ha vinto e chi ha perso.

Per ora, le prime sei sezioni scrutinate (su un totale di 1840), danno il candidato del centrosinistra Massimo Zedda al 42,91 per cento, seguito da Christian Solinas (centrodestra) al 38,19 per cento, terzo Francesco Desogus (M5S) al 9,85 per cento.

Si tratta di dati assolutamente provvisori riferiti a piccoli centri abitati e tutto sommato in linea con quanto previsto dagli exit poll che annuno un testa a testa Solinas-Zedda. Con un'affluenza che ha superato il 50 per cento (53,75 per cento), Solinas viene accreditato di una percentuale di voti tra il 36,5 e il 40,5 per cento, Zedda tra il il 35 e il 39 per cento, Desogus tra 13,5 e il 17,5 per cento. E il M5s che, dopo quella abruzzese, si prepara a incassare un'altra pesante sconfitta.