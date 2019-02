Una Sardegna modello Hawaii

A chi è educato al rispetto per i prodotti della terra e per chi li produce, fa effetto vedere i pastori sardi versare a terra il latte, circondati da pecore stupite; ma ancora più straniante è lo slogan “Senza la pastorizia la Sardegna muore”. Le ragioni della protesta sono note: il crollo del prezzo pagato dai caseifici di pecorino romano, ai quali il prodotto è destinato quasi in esclusiva: 0,6 euro al litro contro lo 0,79 di luglio 2018, il...

