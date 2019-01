Le élite spiegate da Aldo-Bartleby Cazzullo

Da qualche tempo, Aldo Cazzullo s’è trasformato in un personaggio di Melville. Firma di punta del Corriere della Sera e curatore della prestigiosa rubrica delle lettere, appuntamento di dialogo prezioso con i lettori, Aldo-Bartleby Cazzullo preferisce di no. Prende il mondo come dovrebbe essere o almeno apparire, secondo evidenza, non soltanto a un bravo giornalista ma anche a un assennato liberale, o a un buon cittadino europeo non obnubilato dagli strafalcioni di certi politici e capipopolo, e lo ribalta. Lo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.