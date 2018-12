Idee e sondaggi. Quanto possono valere i partiti di Renzi e Calenda

Roma. Matteo Renzi non torna indietro. Il Pd è il passato, il futuro attende. Il nome non c’è ancora, e nessuno conosce il potenziale di una “cosa renziana”, insomma del PdR, nell’era post-ideologica. “L’ipotetico partito di Renzi – dichiara al Foglio Alessandra Ghisleri, la signora di Euromedia – suscita interesse in un bacino d’utenza intorno al 6,6 percento. Il dato rileva una mera manifestazione d’interesse. Se il soggetto venisse pubblicizzato adeguatamente, potrebbe salire al 12-14 percento. In caso di elezioni,...

