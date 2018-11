Roma. In questa grottesca recita collettiva, in cui ciascuno interpreta la sua parte in commedia, una sola pare la certezza: che Matteo Salvini si è davvero infuriato, martedì sera, quando ha scoperto dello scivolone del governo. E questo non perché, coi suoi fedelissimi, non avesse in mente di ridimensionare il reato di peculato. Anzi. L’imboscata sull’anticorruzione doveva esserci, questo stava nei piani del capo: ma doveva avvenire al Senato, dove i margini di manovra sono più ampia; e dove, soprattutto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.