Sì: il sovranismo è contro il popolo

L’enciclopedia francese Larousse definisce il sovranismo come una dottrina politica che sostiene la preservazione o la ri-acquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno stato, “in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali e sovranazionali”, e a voler fare i puristi della materia potremmo dire che essere sovranisti significa rompere in modo deciso con le organizzazioni internazionali e sovranazionali per ridare al proprio paese una maggiore libertà. E’ utile rimettere a fuoco oggi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.