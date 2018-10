La piazza Pd in cerca di narrazione si affida alle “nuove proposte”

Roma. Ricominciare, sì, ma da dove (e con chi), si è domandato a Roma il “popolo del Pd” rinfrancato, ma non tranquillizzato (mala tempora currunt) dalla piazza di domenica 30 settembre, piena il giusto e con parole giuste per i militanti che dall’inizio, fin dall’Inno di Mameli cantato in coro, intendono per “giusto” tutto ciò che va in direzione della svolta unitaria da imprimere (no liti, avanti insieme, è il concetto ripetuto praticamente da tutti gli oratori provenienti della “società...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.