L’incredibile arte di scontentare tutti

Il governo del cambiamento è molto vicino a raggiungere un risultato che nessun’altra forza politica era mai riuscita a ottenere. La delusione nei confronti della legge sul lavoro e la complicata situazione sul fronte delle infrastrutture potrebbero portare insieme nelle piazze gli industriali e i movimenti del “No a tutto”. Ieri in un’intervista al Messaggero, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha detto che “il nervosismo del nostro mondo è molto elevato” e per questo non esclude di “portare i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.