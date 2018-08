Il Movimento 5 stelle ha tradito la sua vocazione alla “trasparenza” in molti modi. Anziché promuoverla dall’interno delle istituzioni fa il contrario, censura e occulta. Luigi Di Maio da ministro dello Sviluppo economico sta dimostrando disprezzo per la “trasparenza”. Per esempio nelle riunioni con i sindacati per la vertenza Ilva lo staff del ministro ha impedito lo streaming online, le riprese e le foto, quando invece per anni questo è stato concesso senza patemi. Più clamoroso è il fatto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.