Parlo bene di una cosa che vuole fare il Truce, so che la farà maluccio, e per ragioni strumentali, con boria e senza toni sensibili, ma la farà, probabilmente, e ex malo bonum, qualche volta succede. Genitore 1 e Genitore 2 è una dicitura anagrafica scema, corriva, modaiola, intrisa della peggiore ideologia antifamiliare, i numeri al posto di paternità o maternità sono il prodotto arido e insieme melenso (che c’è di peggio?) di una rivoluzione oscurantista, la famiglia che trasforma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.