Un illuminante emendamento proposto dal Partito democratico al “decreto dignità”, e votato in massa dall’Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 voti contrari e naturalmente il parere entusiastico del governo, ha introdotto una norma in base alla quale da oggi in poi ogni genere di Gratta e vinci, ogni forma di lotteria istantanea, ogni categoria di slot machine dovrà contenere un messaggio finalizzato a informare gli italiani sui rischi connessi al gioco. Il messaggio che presto troverete...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.