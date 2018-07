E’ venuto in mente a molti nei giorni scorsi, anche culturalmente insospettabili, di iscriversi a una Ong di soccorso marittimo e associarsi al lavoro volontario oggi praticamente interdetto, e con male parole, peggiori gli atti. Ma l’idea lanciata dallo scrittore Veronesi allo scrittore Saviano di un appello pubblico per “mettere il proprio corpo” nelle navi dell’impresa umanitaria ha un timbro di esagerazione e narcisismo. Non si deve sopravvalutare il proprio corpo. Le centinaia di bravi uomini e donne che cercarono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.