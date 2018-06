Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ieri mattina, alla Camera dei deputati, ha messo in fila le idee che il governo italiano presenterà tra oggi e domani al Consiglio europeo. Conte ha detto di volere andare a Bruxelles mosso dalla convinzione che “temi come il lavoro, la crescita, la competitività e l’inclusione sociale debbano essere affrontati con maggiore incisività dall’Unione”. Ma nell’attesa di capire in che modo il governo italiano proverà ad avere un’Unione “più incisiva” triangolando con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.