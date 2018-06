Il sovranismo che vuole uccidere l'Europa

O di qua o di là. Per uno strano scherzo del destino, il mini summit sull’immigrazione convocato domenica prossima a Bruxelles dalla Commissione europea potrebbe diventare un’occasione straordinaria per permettere a Luigi Di Maio, a Matteo Salvini e a Giuseppe Conte di capire, in modo informale, discreto, senza doverlo raccontare ai propri follower, quello che finora il governo italiano non sembra aver capito: portare avanti in Europa un’alleanza con i nemici dell’Italia non è solo una pazzia strategica ma è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.