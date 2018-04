L’accordo Salvini-Di Maio è a un passo, l’unico ostacolo è il Cav.

Roma. “La verità è che ancora non sappiamo cosa dirgli a Mattarella”, raccontano in Forza Italia, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale, dove l’abbraccio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l’accordo che procede con l’andamento rapsodico di una chat su Whatsapp (ma potrebbe anche improvvisamente concretizzarsi in un incontro già oggi), è visto con interesse e preoccupazione insieme. La linea formale assunta da Forza Italia, ma anche da Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che incontrerà Sergio Mattarella...

