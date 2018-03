Roma. Il Pd traccheggia, prende tempo, occupa lo spazio pubblico con dichiarazioni sulla irredimibile necessità dello stare all’opposizione. In sostanza, non vuole fare la prima mossa, perché tocca a Lega e M5s. Eppure, dice il neo deputato Stefano Ceccanti, “Lega e Cinque stelle non sono in grado di fare il governo. Quindi bisogna mettersi sulla riva del fiume e aspettare”. L’obiettivo, in mezzo alle fumisterie, pare essere chiaro. Bisogna far spompare i due antieuropei, Luigi Di Maio e Matteo Salvini....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.