La Buona scuola non necessaria o non sufficiente?

La massiccia presenza della figura quasi “mitologica” del tecnico-politico (o del politico competente) rappresenta una delle cifre dei governi della legislatura appena conclusa. Invece il disorientamento di molti di noi è specularmente la cifra di una lunga campagna elettorale, quella cominciata il 4 dicembre 2016, nella quale il centrosinistra ha sbagliato bersaglio.

“Ho vissuto la fase più esaltante e rivoluzionaria del governo Renzi e poi il deserto postreferendario, quando il nostro motto ha smesso di essere "en marche" ed è diventato "resistere resistere resistere". Prima volevamo cambiare il mondo, poi salvare il salvabile…”. Sono le parole di Carlo Stagnaro, che su Il Foglio del 12 marzo ha ben descritto lo stato d’animo di molti di noi. L’immagine che abbiamo dato con i nostri stop-and-go è stata quella di non essere credibili come riformatori. Il centrosinistra è stato punito con l’astensione di circa 2 milioni di ex elettori, non perché questi hanno considerato il lavoro fatto “non necessario”, ma “non sufficiente”, per usare le categorie di Cerasa. Un esempio di questo errore di percezione è sicuramente la Buona Scuola: siamo infatti riusciti nell’impresa di scontentare prima quelli che si opponevano alla legge e poi quelli che la sostenevano come esempio di riformismo e volontà di abbandonare le vecchie logiche. Abbiamo ammainato una bandiera che ci aveva dato un’identità riconoscibile e altri l’hanno simbolicamente raccolta. Il Pd è scivolato da una tensione riformatrice con un solo precedente abbastanza recente (il primo governo Prodi) ad un progressivo accantonamento della tematica. Con un risultato solo apparentemente paradossale: la scelta di Di Maio di indicare non “un” Dirigente Scolastico, ma “quel” Dirigente Scolastico come ministro in pectore dell’Istruzione. Un dirigente che è stato ed è un esempio di buona scuola e un modello per la Buona Scuola, prima che un consulente per la sua attuazione.

Quando il candidato ministro dell'Istruzione M5s diceva "Renzi siamo con te" Il segretario Pd pubblica un video in cui Salvatore Giuliano sprona l'allora presidente del Consiglio ad andare avanti con la Buona Scuola

Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Quelle di chi aveva incarichi tecnico-politici al Miur sono che, complice anche il famigerato “algoritmo” per la mobilità dei docenti del 2016, ad un certo punto non siamo più riusciti a trovare gli argomenti giusti per convincere Renzi della necessità di non tradire le aspettative di chi aveva visto nella Legge 107 non solo la sacrosanta archiviazione della patologia del precariato (nel 2013 il 15% circa dei docenti in organico era precario, oggi è un fisiologico 5-6%), ma anche il tentativo di liberare le energie di cui la scuola è ricca. Tentativo riuscito solo in parte, è vero, ma allora bisognava insistere su questa strada. Renzi invece è passato dal parlare solo di scuola e poco altro a non parlarne affatto. Al MIUR non è stato così, almeno all’inizio del Governo Gentiloni. E prova ne è il fatto che il primo atto della nuova Ministra sia stato quello di esercitare le deleghe previste dalla Legge 107. Un atto non scontato (Fedeli avrebbe potuto benissimo nascondersi dietro il sempiterno “sono appena arrivata” e lasciarle scadere), che consentirà alla Legge 107 di sviluppare molto del proprio potenziale di innovazione nei prossimi anni.

Ma ciò non toglie che la scuola è comunque scomparsa dal dibattito pubblico ed è tornata argomento da circolo chiuso, con un proprio linguaggio da iniziati. La sinistra di governo ha così ripetuto l’errore del periodo successivo al Prodi I, altra stagione di grandi riforme nella scuola: convincere prima di tutto se stessa che non fare nessuna riforma o annacquare quella in atto fosse preferibile ad una riforma “divisiva”. Un governo, quello del 1996-1999, che ha molto in comune con quello Renzi: entrambi non si sono limitati ad intervenire sulla scuola, ma hanno messo l’istruzione al centro della propria proposta politica, entrambi sono partiti dallo slogan blairiano “Education, Education, Education”, entrambi hanno investito risorse economiche, entrambi nel metterci mano hanno capito che serviva innanzi tutto colpire la sclerotizzazione del sistema, spostare il focus dall’insegnamento all’apprendimento, scommettere sulla fiducia nei docenti e sull’autonomia. Entrambi hanno sottovalutato la fase di implementazione, commettendo quindi errori significativi e (anche per questo) hanno prestato il fianco alla reazione sindacale e alle resistenze conservatrici, che attraversano il mondo della scuola come ampie e trasversali sezioni della società italiana. Entrambi hanno incontrato l’ostilità dei laudatores temporis acti. Entrambi, infine, ad un certo punto sono stati abbandonati dal partito di riferimento: meglio nessuna riforma che una riforma “divisiva”, appunto. Come se esistessero riforme vere e non divisive.

Ma soprattutto a entrambi quei grandi slanci riformatori sono seguite sonore sconfitte, in gran parte causate dal non aver portato fino in fondo la volontà di cambiamento. L’augurio che faccio alla sinistra di governo è quello di non dover aspettare altri vent’anni per avere una nuova opportunità per cambiare il Paese. E che quando quel giorno arriverà abbia finalmente imparato dai propri errori per riuscire a farne di nuovi, se proprio deve.