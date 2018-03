Quando il candidato ministro dell'Istruzione M5s diceva "Renzi siamo con te"

Non solo un fidato collaboratore del ministero ma un vero tifoso di Matteo Renzi. E il segretario Pd su twitter ha pubblicato un video in cui Salvatore Giuliano, indicato ministro dell'Istruzione in un eventuale governo M5s, sprona l'allora presidente del Consiglio ad andare avanti con la riforma dell'istruzione. "Signor presidente, la scuola è con lei!", dice Giuliano a Torino, all'Italian digital day l'11 novembre del 2015.

Salvatore Giuliano? "È un nostro amico, è un consulente della Giannini e della Fedeli. È un preside, anche bravo, che ci ha aiutato a scrivere la riforma della Buona scuola", aveva detto Renzi a Repubblica Tv. "In tanti momenti, anche di polemiche e insulti, lo ricordo darmi il sostegno pubblico: 'presidente sono con lei, vada avanti'". "In bocca al lupo al candidato Ministro dell'Istruzione del M5s Salvatore Giuliano. Ha l'esperienza per fare bene, l'ha dimostrato dando un contributo qualificante a #LaBuonaScuola. È stato tra i membri del Cantiere che nel 2014 ne pose le basi, e ha continuato a lavorarci fino al 2016", ha scritto su Twitter la senatrice Giannini.

La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui "avevo collaborato" per quanto riguarda i laboratori, ha risposto Giuliano. Che smentisce: "Io ho partecipato ai cantieri ma dell'anno precedente alla Buona Scuola. Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in TV ho usato un termine troppo morbido, 'superare' la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola". E poi, ha aggiunto: "Leggevo un'agenzia che diceva che sono amico di Matteo Renzi: l'ho visto tre volte e ci avrò parlato tre minuti. Io ho una concezione diversa dell'amicizia ma andiamo avanti".