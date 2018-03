Le vere alleanze si misurano con l'Europa

Matteo Salvini non ha parlato ieri alla stampa estera come un aspirante premier che intende difendere gli interessi del suo paese in un’alleanza – l’Unione europea – che avrà difetti ma che è una realtà di successo. A sentire il segretario della Lega l’Italia potrebbe seguire il Regno Unito e prendere la porta d’uscita. L’euroscetticismo salviniano, occultato in campagna elettorale, si è manifestato apertamente: confondendo gli “eurocrati” con l’Europa, Salvini ha fatto capire di preferire gli Stati Uniti di Donald...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.