FATE PIANO!

Il 10 novembre del 2011, il Sole 24 Ore, come ricorderete, aprì la sua edizione con un titolo a caratteri cubitali, ispirato a una famosa prima pagina del Mattino di Napoli successiva al terremoto dell’Irpinia. Un titolo formato da due parole: “Fate presto”. L’indicazione offerta con toni imperativi dal giornale di Confindustria era quella di dare al più presto un governo al nostro paese in una fase effettivamente complicata per l’Italia, con i mercati impazziti, le Borse in preda al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.