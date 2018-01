Da Siena la sfida di Padoan a "demolitori" e "fate turchine"

Roma. Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, candidato per il Pd nel collegio uninominale di Siena (che vuol dire banche e in particolare Mps), nonostante la campagna elettorale infuocata non pare intenzionato a cambiare i suoi toni da tecnico e accademico. Parla di contenuti e non di alleanze, dice che la competizione tripolare è tra “costruttori, distruttori e fate turchine”. Ma per il postelezioni lascia intendere che se con alcuni avversari la discussione è impossibile, con altri (indovinate quali?) ci...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.